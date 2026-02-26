Береговая охрана США отказалась комментировать инцидент с катером у берегов Кубы

Береговая охрана США отказалась давать какие-либо комментарии касательно инцидента, произошедшего с американским катером и побережья Кубы. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы в настоящее время переправляем все запросы в Госдепартамент», — сообщили в пресс-службе ведомства на соответствующий запрос. Агентство уточняет, что обратилось в Госдеп, однако там пока тоже не предоставили никакого комментария.

Ранее МВД Кубы сообщило, что катер под флагом США вторгся в воды страны и открыл стрельбу. Согласно информации ведомства, жертвами перестрелки стали четыре американца, еще шесть пострадали.