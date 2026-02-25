Иран прокомментировал новость о разработке ракет, долетающих до США

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прокомментировал новости о том, что Тегеран разрабатывает ракеты, способные долететь до США. Он назвал эту информацию ложной. Такое заявление он сделал в разговоре с телеканалом India Today.

По словам Аракчи, эта информация не соответствует действительности.

Он добавил, что Иран намеренно ограничил дальность своих ракет, а любое подобное оружие необходимо Тегерану для оборонительных целей.

«Фейковые новости», — заявил он.

Напомним, что эта информация появилась в СМИ после того, как президент США Дональд Трамп обвинил Иран в работе над новым оружием. По словам главы Белого дома, Иран уже создал ракеты, способные достичь Европы, а теперь работает над новым оружием, которое будет способно поразить цели в США.

Ранее США расширили санкции против Ирана.