FT: Иран даст полноценный ответ на атаку США

Иран при атаке США собирается дать полноценный ответ, пишет Financial Times со ссылкой на источник.

© Global look

Издание утверждает, что Тегеран пересмотрел свою военную доктрину в отношении Вашингтона. По словам источника газеты, Иран перешёл к стратегии, направленной на то, чтобы в случае начала конфликта нанести ощутимый ущерб американским силам и ресурсам.

Собеседник отметил, что в этот раз не будет «военных игр», как при ударе по базам США в 2020 и 2025 году.

«Иран будет стремиться к эскалации, нанося удары по всему, что находится в пределах досягаемости, от американских баз до Ормузского пролива и военных кораблей США», — сказал он.

Ранее газета The Washington Post писала, что американские военные увеличили своё присутствие вблизи Ирана, перебросив более 150 самолётов на базы в Европе и на Ближнем Востоке.

В The New York Times отмечали, что власти Соединённых Штатов опасаются, что Иран может привлечь подконтрольные ему группировки для ответных атак на американские объекты.