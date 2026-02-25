На Украине заявили, что российская армия уничтожила дамбу в ДНР

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России с помощью авиабомбы нанесли удар по дамбе в районе села Осыково Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил украинский портал Deep State.

По его данным, в результате удара вода подошла к дороге на Дружковку, из-за чего проезд по ней стал невозможен. Атака на дамбу привела к нарушению логистики в Константиновке, следует из материала.

«Сказать, что логистика в Константиновку полностью будет остановлена нельзя, так как существуют и другие дороги. Но ухудшить логистику, по крайней мере на определенное время, противнику удалось», — говорится в материале.

7 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что российские военнослужащие нанесли удар по Молочарскому водохранилищу в ДНР. По информации журналистов, дамба расположена на расстоянии двух километров от Константиновки. ВС РФ в ходе операции по уничтожению логистики украинских войск сбросили на нее бомбу ФАБ-3000. В результате около 3000 солдат ВСУ оказались отрезаны в Константиновке.