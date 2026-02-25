Для автомата Калашникова разработали патрон с кувыркающейся пулей

Для автомата Калашникова разработали 5,45-мм патрон с пулей со смещенным центром тяжести. После выстрела она начинает кувыркаться, что позволяет более эффективно поражать беспилотники.

© Российская Газета

Создали специальный боеприпас на Барнаульском патронном заводе. Запатентован он был еще в 2025 году, но подробности о новике раскрыли в свежем номере журнала "Калашников". Как поясняют в статье, в отличие от обычной автоматной пули, новинка более тяжелая и длинная, а "центр тяжести преднамеренно смещен в хвостовую часть для… дестабилизации пули на траектории".

Покинув ствол, она начинает хаотично кувыркаться вокруг центра тяжести и вращаться вокруг поперечной оси. А при подлете к цели высока вероятность (75-90 процентов), что такая "бешеная" пуля попадет в нее боковой поверхностью. Площадь поражения увеличивается в 6-7 раз. Соответственно, у бойцов в зоне СВО существенно вырастают шансы сбить такой пулей дрон. Помимо площади поражения увеличивается и площадь рассеивания при стрельбе очередями. А вот сравнительных испытаний кувыркающихся пуль с многоэлементными и дробовыми боеприпасами для АК разработчики пока не проводили.

Напомним, в конце января в зону СВО впервые поступили серийные партии многопульных патронов "Многоточие" калибров 5,45х39 мм 7,62х54 мм. Они предназначены для уничтожения малоразмерных и маневренных БПЛА.