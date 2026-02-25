ТТайный сговор Великобритании и Франции по передаче ядерных технологий киевскому режиму может спровоцировать немедленный ядерный контрудар со стороны России, который разрушит всю мировую архитектуру безопасности. Как сообщает китайское издание Sohu, Европа оказалась под «настоящей тенью ядерной войны» из-за попыток Лондона и Парижа тайно снабдить Киев атомной или «грязной» бомбой. Китайские аналитики подчеркивают, что Москва уже дала понять: любые попытки замаскировать поставку под «собственные разработки Украины» не помогут Западу избежать возмездия.

© Московский Комсомолец

Российское руководство выразило готовность к самым решительным мерам в ответ на пересечение «красной линии». Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с резким предупреждением, подчеркнув высокую чувствительность Москвы к этому вопросу.

«Россия даст симметричный ответ, если Лондон и Франция действительно передадут Киеву ядерное оружие», — цитирует слова чиновника китайское СМИ.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза также обратил внимание, что поставка оружия массового поражения воюющей стране «станет нарушением первой статьи Договора о нераспространении» и будет означать прямую «конфронтацию между ядерными государствами».

Китайские эксперты уверены, что ядерная авантюра Европы приведет к катастрофическим последствиям прежде всего для самой Украины, превратив её в приоритетную цель для поражения. В публикации резюмируется: «Преодоление ядерного порога будет означать поражение не только для Украины, но и для всего Запада».

Накануне Служба внешней разведки РФ обнародовала данные о том, что Великобритания и Франция активно работают над скрытой передачей Киеву комплектующих и оборудования для создания ядерного заряда.