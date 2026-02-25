Артиллерийские расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» 120-й гвардейской дивизии морской пехоты группировки войск «Центр» нанесли удар по позициям противника на Добропольском направлении, сорвав ротацию подразделений ВСУ. Кадрами боевой работы поделилось Министерство обороны России.

© ТК «Звезда»

Цели были обнаружены операторами беспилотной авиации, которые в ходе воздушной разведки выявили тщательно замаскированные позиции. После уточнения координат и дополнительной разведки было принято решение о немедленном огневом воздействии.

Расчеты артиллерии оперативно открыли огонь по выявленным целям. Позиции противника были поражены, что нарушило плановую смену подразделений ВСУ на данном участке.

Ранее артиллеристы группировки войск «Центр» поддержали наступление штурмовых подразделений на Красноармейском направлении, уничтожив укрепленные позиции ВСУ в лесополосе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.