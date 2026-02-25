ВСУ признали превосходство российских войск в сфере беспилотников

Достижения России в применении беспилотных систем в зоне проведения СВО вызывают серьезную обеспокоенность у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил телеканал CNN.

«Из-за стремительного развития беспилотных технологий невозможно расслабиться ни на минуту. Ничто из того, что работает против российских войск сегодня, не сработает в следующем месяце», — говорится в материале.

Кроме того, по данным журналистов, украинская сторона испытывает острую нехватку военных. По информации CNN, численность ВСУ примерно в 20 раз меньше, чем российских войск.