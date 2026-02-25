Залужный заявил о начале работы первого украинского оборонного завода в Британии

На территории Великобритании начал работу первый украинский завод по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Об этом заявил посол республики в королевстве Валерий Залужный в своем Telegram-канале.

«Запуск производства в Великобритании имеет глубокую стратегическую логику. Это не перенос центра тяжести из Украины. Это расширение наших общих возможностей и создание второго контура устойчивости, гарантирующего непрерывность производства», — написал дипломат.

Залужный добавил, что центр инженерной экспертизы останется на Украине, а производство БПЛА будет интегрировано в «британское оборонительное пространство».

Накануне в Великобритании сообщили о появлении штаб-квартиры многонациональных сил для подготовки к отправке войск стран «коалиции желающих» на Украину. Также Лондон анонсировал новые меры поддержки Киева. Насколько эти решения будут эффективны и действительно ли европейские военные появятся в зоне СВО, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.