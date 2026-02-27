Военный эксперт рассказал, что ВС РФ зачищают населенный пункт в Харьковской области

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС, что российские военные проводят зачистку населенного пункта Симиновка в Харьковской области.

По его словам, Симиновка располагается юго-восточнее занятого ранее Графского.

«Юго-восточнее от Графского, непосредственно в Симиновке, идет активная зачистка от противника», — отметил Марочко.

25 февраля эксперт говорил, что бойцы ВС РФ, установив контроль над Графским Харьковской области, отодвинули солдат противника на более чем 12 км от границы РФ.

О взятии Графского российскими войсками в Минобороны России сообщили 25 февраля.

С 16 по 22 февраля под контроль российских войск перешли два населенных пункта в Сумской области, два — в Донецкой народной республике (ДНР), и один, расположенный в Запорожской области. В период с 9 по 15 февраля российские бойцы заняли также пять населенных пунктов. Все они находятся на территории Запорожской области.

