В Минобороны Польши заявили о желании страны увеличить численность армии

Польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша хочет нарастить численность своей армии до 500 тысяч человек.

Соответствующее заявление глава военного ведомства Польши сделал в беседе с представителями прессы, его слова приводит РИА «Новости».

Как заметил министр, полумиллионная армия — это стратегическая цель на несколько лет, которую в стране собираются реализовывать. Официальные данные на текущий момент свидетельствуют, что армия Польши насчитывает 218 тысяч военнослужащих.

Глава польского Минобороны уточнил, что речь идет как о профессиональной армии, так и о войсках территориальной обороны и резерве. Косиняк-Камыш добавил, что именно на резерв высокой готовности в этом году Варшава будет обращать большое внимание.