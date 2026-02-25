Боевик ВСУ помахал рукой российскому дрону и лишился головы

Минобороны России продемонстрировало видеоподборку работы расчетов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» в зоне проведения специальной военной операции.

© ТК «Звезда»

На кадрах видно поражение украинской пехоты российскими FPV-дронами. В одном из случаев оператор подлетает к стоящему с автоматом Калашникова боевику ВСУ.

Судя по записи, военнослужащий противника вначале принял ударный дрон за свой, так как помахал ему рукой. Долей секунды позже неприятельский солдат осознал фатальную ошибку, но слишком поздно - боевик успел лишь рефлекторно вжать голову, как изображение на камере резко пропало. Это значит, что боеприпас, прикрепленный к беспилотнику, был приведен в действие.

Ранее российское оборонное ведомство показало, как наш FPV-дрон догнал украинского боевика, убегавшего по заснеженному лесу. Как сообщили в МО РФ, видео было снято военнослужащими Вооруженных сил России в ходе создания буферной зоны на освобождаемых территориях.