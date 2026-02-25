В Южной Корее разбился истребитель F-16, это уже второй случай за день. О крушении самолета сообщает агентство Yonhap со ссылкой на ВВС страны.

"Недалеко от города Енджу в провинции Северный Кенсан разбился истребитель F-16C, но пилот успешно катапультировался", - говорится в сообщении.

По данным военных, базировавшийся на авиабазе Чхунджу истребитель потерпел крушение в горной местности во время ночных тренировочных полетов.

"Пилот катапультировался благополучно, подтверждено, что он не пострадал, и на данный момент сообщений о каком-либо ущербе для гражданского населения не поступало", - отметили в ВВС.

Ведомство заявило, что сформировало целевую группу для установления точной причины крушения.

Истребитель F-16 разбился в Турции: погиб пилот, трасса перекрыта

Нынешней ночью также потерпел крушение при плановом полете истребитель F-16 в Турции. Пилот этого самолета погиб, причины аварии пока неизвестны.