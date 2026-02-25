Норвежский профессор Глен Дизен обратился в социальной сети X (бывшая Twitter) к Западу с призывом из-за конфликта на Украине.

Нежелание обсуждать гарантии безопасности как Украины, так и Российской Федерации позволяет поджигателям военного конфликта делать вид, что они стремятся к миру, поделился своей точкой зрения автор публикации.

«Четыре года войны - это достаточно, вступайте в серьезные дискуссии, чтобы положить конец убийствам», — обратился с призывом к Западу Дизен.

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые переговоры в трехстороннем формате рабочей группы по безопасности с участием представителей России, Украины и Соединенных Штатов. Тогда делегации обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Вашингтоном. По результатам второго раунда Москва и Киев произвели обмен военнопленными по схеме "157 на 157". В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта.