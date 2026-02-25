Эксперт рассказал, из какого оружия ВСУ атаковали Смоленскую область
Вооруженные силы Украины могли атаковать Смоленскую область крылатыми ракетами. Как сообщает News.ru, об этом заявил военный эксперт Александр Артамонов.
Он отметил, что несколько дней назад ВСУ нанесли удары по Удмуртии с внушительного расстояния — около 1800 км. Это означает, что у Киева появились крылатые ракеты, способные пролетать подобное расстояние.
«Конечно, еще важно узнать тип БПЛА. Потому что запуск, допустим, электрических дронов производиться из-за рубежа не может. Просто потому, что они не долетят физически, у них аккумуляторов не хватит. Если беспилотник, допустим, самолетного типа, не коптер, то вполне мог быть запущен за тысячи километров», — добавил он.
Также Артамонов обратил внимание на большое количество запущенных по Смоленской области БПЛА. Это свидетельствует о запуске из-за границы — рой беспилотников проблематично собрать в «тайной мастерской».
Ранее глава Смоленской области Василий Анохин заявил об ударе ВСУ по гражданскому мероприятию в регионе. Четыре человека погибли, еще 10 получили ранения.