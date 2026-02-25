Вооруженные силы Украины могли атаковать Смоленскую область крылатыми ракетами. Как сообщает News.ru, об этом заявил военный эксперт Александр Артамонов.

Он отметил, что несколько дней назад ВСУ нанесли удары по Удмуртии с внушительного расстояния — около 1800 км. Это означает, что у Киева появились крылатые ракеты, способные пролетать подобное расстояние.

«Конечно, еще важно узнать тип БПЛА. Потому что запуск, допустим, электрических дронов производиться из-за рубежа не может. Просто потому, что они не долетят физически, у них аккумуляторов не хватит. Если беспилотник, допустим, самолетного типа, не коптер, то вполне мог быть запущен за тысячи километров», — добавил он.

Также Артамонов обратил внимание на большое количество запущенных по Смоленской области БПЛА. Это свидетельствует о запуске из-за границы — рой беспилотников проблематично собрать в «тайной мастерской».

Ранее глава Смоленской области Василий Анохин заявил об ударе ВСУ по гражданскому мероприятию в регионе. Четыре человека погибли, еще 10 получили ранения.