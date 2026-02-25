Число погибших при атаке ВСУ на завод в Смоленской области возросло

В результате атаки беспилотников на химический завод в Смоленской области погибли семь гражданских лиц, не менее десяти получили ранения, сообщили в Следственном комитете.

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту атаки на предприятие в Смоленской области по статье о террористическом акте.

По данным следствия, 25 февраля вооруженные формирования Украины применили не менее 30 беспилотников, оснащенных взрывными устройствами, для воздушной атаки на химический завод ПАО «Дорогобуж» в Дорогобужском районе, сообщает в Max Следственный комитет.

В результате атаки погибли семь гражданских лиц, не менее десяти получили ранения. Взрывами повреждены элементы инфраструктуры завода, здание пожарной части, а также специализированный автомобиль для тушения пожаров. Собственникам предприятия нанесен значительный имущественный ущерб.

СК России устанавливает личности представителей ВСУ, причастных к совершению этой атаки. Следственные действия продолжаются и направлены на привлечение виновных к ответственности.

Ранее губернатор Василий Анохин заявил, что украинские беспилотники атаковали предприятие ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области.