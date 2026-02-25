Названы последствия потери ВСУ правого берега Днепра

Потеря позиций на правом берегу Днепра может стать критичной для Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Он объяснил, что это откроет возможность российским военным захода в тыл противника.

«Информацию о том, что ВСУ, якобы, начали покидать свои позиции на правом берегу Днепра еще надо проверять, — заметил Дандыкин. — Потому что бои на островах все еще идут, и добровольно противник с этих позиций точно не выйдет. Потому что это откроет выход в тыл группировки ВСУ».

Он предположил, что на правом берегу Днепра может проводиться ротация военнослужащих ВСУ. Военный эксперт также подчеркнул, что обстановка в районе остается очень напряженной.

«Наши ведут контрбатарейную борьбу. У ВСУ же очень большие проблемы с людьми по всем направлениям, особенно после массовой гибели во время попыток контрнаступления. Но Днепр надо в любом случае переходить. Весна приближается, и, как я понимаю, весенняя и летняя кампания предполагают, в том числе, и это», — добавил Дандыкин.

Ранее «Херсонский вестник» сообщал, что ВСУ начали покидать свои позиции на правом берегу Днепра.