В НАТО признали неготовность к затяжному конфликту с Россией

Североатлантический альянс не готов к затяжному конфликту с Россией. Этот факт признают натовские военные. В частности, испанский контр-адмирал Хоакин Руис Эскагедо обратил внимание на неспособность блока противостоять российскому подводному флоту в Арктике. По его словам, которые приводит агентство Bloomberg, это направление не было приоритетом для Североатлантического альянса на протяжении последних десятилетий.

Как обратил внимание адмирал, НАТО была сосредоточена на проведении сухопутных операций в Ираке и Афганистане и не уделяла должного внимания морской составляющей.

Ранее вице-адмирал британского военно-морского флота, глава объединенного морского командования НАТО Майк Атли также признавал, что альянс не обладает достаточной военной мощью для ведения затяжной войны. Об этом он говорил еще год назад, и, как пишет Bloomberg, ситуация мало изменилась за прошедшее время.

Агентство акцентирует внимание на арктическом регионе, который богат природными ресурсами. В последние годы интерес Североатлантического альянса к нему неустанно растет. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает за усиление присутствия блока в регионе, там регулярно проводятся учения стран блока. На Западе не скрывают, что делают это для противостояния с Россией. Уже сейчас, согласно данным Международного института стратегических исследований, у РФ за полярным кругом на треть больше военных баз, чем у всех членов НАТО, вместе взятых.