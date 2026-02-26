F-22 получит подвесные топливные стелс-баки

Перспективный китайский истребитель Baidi Type-B, также известный как «Белый император», могли представить в целях пропаганды. Единственную задачу самолета шестого поколения назвали в публикации 19FortyFive.

© Lenta.ru

Полноразмерный макет «Белого императора» представила Китайская корпорация авиационной промышленности (AVIC) в ходе авиасалона Airshow China 2024 в Чжухае. Корпус самолета оптимизировали для гиперзвуковых полетов на высотах, близких к космическим.

«Многие аналитики скептически относятся к его осуществимости и считают его пропагандой, ссылаясь на недостатки конструкции и отсутствие действующих прототипов. А после того, как Baidi Type-B был официально представлен на авиасалоне в Чжухае, он пропал», — говорится в сообщении.

Также в публикации допустили, что Китай действует «по сценарию Рональда Рейгана». Пекин может вынуждать Вашингтон создавать новые оружейные программы, которые опустошают бюджет.

Ранее в феврале аналитики Института аэрокосмических исследований Митчелла заявили, что Военно-воздушным силам США необходимо получить минимум 500 истребителей шестого поколения и новых бомбардировщиков для победы над Китаем в возможном конфликте.