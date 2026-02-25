В НАТО признали неготовность к конфликту с Россией

Силы НАТО способны воевать с Россией, но в настоящее время не готовы к затяжному конфликту. Такое мнение высказали Bloomberg участники учений альянса в Арктике.

Ранее страны НАТО приняли участие в учениях «Арктический часовой». Ожидалось, что миссия поможет снизить разногласия между США и странами Европы по поводу будущего Гренландии.

Контр-адмирал Хоакин Руис Эскагедо, командующий морской группой НАТО, принимающей участие в учениях, отметил, что альянс вполне способен противостоять России.

«Я бы не сказал, что мы утратили эти возможности, но скажу, что мы не проводили учений так, как должны были, и нам необходимо как можно скорее восстановить и нарастить эти возможности», — пояснил адмирал.

Он обратил внимание на то, что противолодочная борьба достаточно долго не была в фокусе внимания НАТО из-за приоритетной подготовки сухопутных войск в таких местах, как Ирак и Афганистан.

Однако учения в Норвежском море были направлены именно на обнаружение подводных лодок и отработку военно-морским флотом тактических маневров по сценарию войны, имитирующему атаку торпедами.

«Это похоже на «игру в прятки»», - пояснил изданию лейтенант-коммандер ВМС Нидерландов Марк Джерескес.

В свою очередь командующий подводным флотом Норвегии капитан Джим Робертсен высказал мнение, что интерес к Арктическому региону по мере изменения климата и потепления приводит к новым возможностям для начала конфликтов.

Напомним, что президент США Дональд Трамп неоднократно подчеркивал необходимость американского контроля над Гренландией, отмечая, что это является приоритетом национальной безопасности страны. В Белом доме заявили, что Трамп рассматривает различные варианты решения этого вопроса, включая «использование американских военных».