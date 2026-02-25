Украинские военные заявили о низкой эффективности западных беспилотников, рассказав, что десятки поставленных дронов так и не смогли пересечь линию фронта.

По сведениям издания Euractiv, на которые ссылается РИА «Новости», украинские военные резко высказались о большинстве беспилотников, поступающих в Киев из Европы и США.

Один из них заявил: «Лишь немногие беспилотники из Европы или США пригодны к использованию и эффективны в такой войне с использованием средств радиоэлектронной борьбы».

По его словам, в 2024 году после поставки полного комплекта украинские войска запустили около 50 дронов, и ни один аппарат не смог пересечь линию фронта. Военный также пожаловался, что союзники Киева, по его мнению, не осознают, насколько быстро меняется обстановка в ходе боевых действий.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут для Москвы законной целью. В министерстве подчеркивали, что страны НАТО «играют с огнем», продолжая поставки оружия киевскому режиму. В Кремле заявляли, что накачивание Украины вооружениями со стороны Запада не способствует переговорам с Россией и приведет к отрицательным последствиям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские подразделения получают от стран НАТО в основном устаревшие беспилотники и считают западные дроны малоэффективными.

Украинская разведка сомневается в эффективности ударов своих беспилотников по России и признает зависимость этих операций от западных поставок.

Между тем американские беспилотники на Украине показали худшую эффективность по сравнению с другими системами из-за неспособности преодолевать российские радиоэлектронные помехи.