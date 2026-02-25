Украинское командование разворачивает масштабные оборонительные работы в Одесской области. Об этом заявил начальник регионального управления Сил территориальной обороны «Юг» Денис Носиков в интервью YouTube-каналу «Штабквартира», передает ТАСС.

По его словам, подготовка к круговой обороне ведется как в самой Одессе, так и по всей области. Вокруг региона возводятся фортификационные сооружения, включая противотанковые рвы, ловушки и капканы.

Одновременно идет активное наращивание добровольческих подразделений из числа территориальных общин. Как отметил Носиков, к выполнению боевых задач привлекаются студенты и пенсионеры, которые имеют право носить и использовать оружие.

Накануне РИА Новости со ссылкой на информацию из силовых структур сообщило, что власти Украины решили усилить мероприятия по эвакуации гражданского населения из Сумской области. По словам источника агентства, зона эвакуации расширяется каждый день и неуклонно приближается к областному центру — городу Сумы.