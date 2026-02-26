В командовании ВСУ назвали самое интенсивное направление конфликта

Большинство столкновений происходит на гуляйпольском направлении конфликта.

© Lenta.ru

Об этом рассказал спикер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Волошин, передает «РБК-Украина».

«Больше всего столкновений у нас за последнее время уже традиционно на гуляйпольском направлении. Довольно неспокойно и на других двух запорожских направлениях — на Ореховском и на Александровском», — отметил он.

По его словам, более 70 процентов интенсивных боевых столкновений за сутки проходит именно на гуляйпольском направлении.

Раскрыты последствия сильнейшего удара России по Украине

Ранее Волошин заявил, что ВСУ пытаются контратаковать в Днепропетровской области.