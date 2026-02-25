Россия получила новый дальний управляемый боеприпас

«Калашников» на основе опыта специальной военной операции (СВО) создал «КУБ-10МЭ» — первый в России тактический управляемый боеприпас с дальностью полета более 100 километров. Об этом на своем сайте сообщает концерн.

© Lenta.ru

Изделие получило оптико-электронную систему наведения и систему аэрофото- и видеосъемки с записью получаемой с борта информации. По данным компании, боеприпас отличает высокая защищенность от средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Основная задача «КУБа-10МЭ» — высокоточное поражение легкобронированной техники, объектов тыла противника, стартовых позиций комплексов с беспилотниками.

Дрон работает на высотах от 80 до 1800 метров в любое время суток и при сложных погодных условиях. Крейсерская скорость беспилотника — 120 километров в час.

Ранее официальный представитель концерна сообщил, что российский разведывательный дрон «Скат-350М» и ударный аппарат «Куб-2Э», которые объединили в единый комплекс, обладают огромным экспортным потенциалом.

В январе генеральный директор «Калашникова» Алан Лушников заявил, что тандем управляемого боеприпаса «Куб-2» и разведывательного дрона «Скат-350М» работает на российском программном обеспечении в зоне СВО.