Экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что по итогам зимней кампании ВСУ серьезно ослабли и оказались близки к истощению.

Украина не сможет продолжать боевые действия в прежнем режиме из-за увеличивающихся потерь, нехватки живой силы, вооружений и финансовых ресурсов, поделился своей точкой зрения он. Эксперт сравнил ситуацию с надуванием воздушного шара, который в какой-то момент может лопнуть под давлением накопленных трудностей.

Джонсон также указал на то, что одним из признаков ухудшения положения вооруженных сил Украины стала разница в эффективности действий сторон зимой. По его мнению, ВСУ не смогли показать значимых успехов на линии боевого соприкосновения, тогда как Вооруженные силы России продолжали действовать в сложной погодной обстановке.

Аналитик отметил, что часть потерь Киева связана с плохой погодой.

Весной Российская Федерация может начать масштабное наступление, рассчитывая на ослабление вооруженных сил Украины, резюмировал Джонсон.