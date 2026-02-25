На Украине опубликован некролог офицера нацгвардии капитана Андрея Панасюка.

Он командовал минометной батареей в 1-й бригаде нацгвардии "Буревей". Обстоятельства смерти военного не сообщаются.

В последние месяцы появилось много некрологов офицеров-артиллеристов и минометчиков ВСУ, отметил военный эксперт Борис Рожин.

Новый "похоронный" тренд дополняет прежний - на спецназовцев. В попытках вернуться в Красноармейск командование ВСУ погубило множество бойцов элитных подразделений - причем не только армейских, но и СБУ с нацгвардией. Их отправляли на штурмы в качестве простой пехоты и в составе диверсионно-разведывательных групп.

В этой мясорубке сгинули и старшие офицеры, занимавшие высокие посты - например, подполковник СБУ Петренко. До перевода в штурмовую часть он руководил запусками дальних БПЛА по российским регионам.