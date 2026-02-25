Россия создает "неудержимую" гиперзвуковую ракету, способную долететь до Лондона за восемь минут. Как пишет Daily Star, по своими характеристикам она будет превосходить "Орешник".

© Российская Газета

Поводом для статьи послужило сообщение военного эксперта, полковника в отставке Виктора Баранца в российских СМИ о том, что ведется разработка "сына "Орешника", который будет нести нести восемь кинетических боеголовок вместо шести и сможет пробивать укрепленные цели на глубине около 30 метров.

Напомним, 9 января 2026 года ВС России нанесли массированный удар по критическим объектам Украине, ставший ответом на атаку БПЛА на резиденцию президента РФ Владимира Путина. В том числе был применен подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности "Орешник". Его гиперзвуковая ракета, развив скорость около 13 тысяч км в час, поразила газовое хранилище во Львовской области.

Три страны попытались помешать планам России по «Орешнику»

В конце 2025 года комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в Беларуси. Это взывало серьезную тревогу на Западе. Ряд европейских стран прикладывал все усилия, чтобы сорвать размещение ракетой системы вблизи своих границ.

Комплекс "Орешник" способен поражать цели на дальностях до пяти тысяч километров, выполняя пуски из любой точки маршрута боевого патрулирования. Он имеет в своем арсенале как обычную, так и специальную боевую часть.