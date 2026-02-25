Стали известны подробности атаки ВСУ на химзавод в Смоленской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали завод химических удобрений в Дорогобуже Смоленской области, передает корреспондент «Ленты.ру» с места событий.

© Эрик Романенко/ТАСС

«Нас всю ночь бомбили беспилотники. В 4:45 я вообще проснулась от взрывной волны сродни землетрясению, а муж в районе 6 утра от еще одной», — сообщила жительница дома по улице Мира.

По информации источников «Ленты.ру», атаке подверглось предприятие ПАО «Дорогобуж», занимающееся производством азотных удобрений, в частности, прилеты пришлись на цеха аммиака и селитры, в результате на заводе начался пожар. Также есть сообщения о попадании по «Дорогобужской ТЭЦ». В квартирах у горожан нет воды.

«В 5-5:30 тут летали вертолеты, летали дроны откуда-то со стороны Сафоново. Мы в окно смотрим, летит светящийся, красоты неописуемой, горят синие и зеленые яркие квадратом таким, я думала, что это коптер, и летит прямо на нас, прямо над нашим домом. Я присела, голову накрыла. Думаю, как свалится нам на крышу. Тут летают, кружат эти беспилотники, ракетами их сбивают. Страшно очень», — поделилась жительница дома по улице Седова.

По ее словам, все дороги на выезд из города сейчас перекрыты, в школе отменили занятия, а в магазинах раскупили всю бутилированную воду. Эту информацию подтвердили и другие собеседники издания.

«Сегодня я проснулась в районе 5-6 утра. Был очень резкий, неприятный звук параллельно моему дому. Я разбудила парня, он побежал смотреть на балкон — там зарево на заводе. Через какое-то время опять что-то пролетело, ходили, смотрели, слушали, потом уже легли спать. В 7 я встала по будильнику разбитая, думаю, надо еще полежать, и как раз в это время просто оглушительный звон с таким рикошетом, окна волной, и кровать, честное слово, как будто при землетрясении подпрыгнула, все завибрировало, и эта волна пошла дальше в другие комнаты. Ощущения такие себе. Страшно было», — рассказала жительница дома по улице Путенкова.

Известно, что один из пострадавших находится с тяжелой черепно-мозговой травмой в реанимации Сафоновской ЦРБ, его готовят к операции.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что жертвами при налете беспилотников ВСУ на предприятие по добыче удобрений в Смоленской области стали минимум четверо человек, их доставили в областную больницу с тяжелыми травмами.

Всего, как сообщили в Минобороны, за минувшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 69 украинских дронов в России. В Смоленской области было сбито 14 беспилотников.