Офицер рассказал о мессенджере, которым пользуются ВС РФ
В ночь на 25 февраля расчеты тяжелых РСЗО "Торнадо-С" уничтожили в Харьковской области пункты управления БПЛА, склады боеприпасов, скопления пехоты и техники противника.
Цели для поражения обнаружила воздушная разведка, их координаты были оперативно переданы командованию, затем последовали удары, рассказали в Минобороны РФ.
"Торнадо-С" работают строго поодиночке - рассредоточение снижает риск попасть под ответный удар и позволяет быстро менять позиции, а огневой мощи установки достаточно для выполнения задач.
Боевая машина "Торнадо-С" создана на базе РСЗО "Смерч" калибра 300 мм, она использует как прежние боеприпасы, так и новые, корректируемые с увеличенной дальностью стрельбы. Высокую точность ударов обеспечивает система топопривязки ГЛОНАСС, мощная аппаратура обработки данных и связи.
"Мы не используем мессенджер Telegram для управления подразделениями - он работает из-за границы и противник может получить доступ к нашей информации. Вместо этого применяется отечественный защищенный военный мессенджер - он обеспечивает полный набор функций для выполнения боевых задач", - рассказал командир штурмовой роты с позывным "Шум".