Подчиненная Зеленскому бригада ВСУ потребовала вывода личного состава с фронта

Первая президентская бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), подчиненная напрямую Владимиру Зеленскому, потребовала вывести личный состав с фронта из-за потерь. Об этом со ссылкой на источники сообщает ТАСС.

© Lenta.ru

«Фугасные авиабомбы сильно проредили ряды президентской бригады ВСУ. Сейчас ее солдаты требуют от командования вывести их с линии фронта», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что президентская бригада воевала в Запорожской области.

В годовщину начала специальной военной операции президент Украины сделал ряд заявлений. В частности, Зеленский заявил, что пойдет на выборы лишь в случае продолжения конфликта, а также вновь отказался выводить ВСУ из Донбасса.