Крым подвергся массированной атаке ВСУ на фоне заявлений Зеленского о границах 1991 года

Крым подвергся массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это следует из сообщения Минобороны России.

В оборонном ведомстве сообщили, что над регионом было уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Кроме того, ВСУ атаковали Брянскую, Смоленскую, Орловскую, Курскую, Калужскую и Белгородскую области.

Атака на российский регион была совершена на фоне публикации заявлений Владимира Зеленского о возвращении к границам 1991 года — в интервью западным СМИ он признал, что «на данный момент это невозможно».

