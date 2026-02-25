Мэр Киева пожаловался на дефицит ракет для ПВО

Украинской столице не хватает зенитных боеприпасов и ракет. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью испанской газете Mundo.

© Газета.ru

«Существует дефицит зенитных боеприпасов и ракет для наших систем обороны. Это одна из наших главных текущих проблем», — сказал он.

30 января президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал европейские страны за задержку поставок ракет для системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Кличко замялся при ответе на вопрос журналиста о доверии Трампу

Он отметил: закупает их Европа. Из-за отсутствия оплаты со стороны западных государств ракеты не поступили в республику тогда, когда они были необходимы.

11 января в интервью немецкому журналу Bild Виталий Кличко заявил, что противовоздушная оборона Украины не располагает необходимыми ресурсами для отражения атак на украинскую территорию, включая Киев.

Ранее Кличко призвал граждан покинуть Киев.