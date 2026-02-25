Западные страны, предлагая Киеву ядерные технологии, подталкивают Украину к опасной эскалации. Об этом заявил РИА Новости политолог Сергей Михеев.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Великобритания и Франция якобы рассматривают возможность передачи Украине ядерного оружия. По данным ведомства, расчет заключается в том, что обладание атомным либо так называемым «грязным» зарядом может усилить позиции Киева на переговорах.

Михеев считает, что подобные инициативы свидетельствуют о пренебрежительном отношении Запада к Украине. По его мнению, предоставление ядерных технологий не усилит безопасность страны, а приведет к еще более жесткой реакции со стороны России.

Политолог отметил, что тема получения Киевом ядерного статуса ранее уже поднималась на уровне публичных заявлений и сообщений спецслужб.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допускал, что в случае передачи Украине ядерных технологий Москва будет вынуждена принять ответные меры, включая применение нестратегического ядерного оружия по целям, которые сочтет угрозой.