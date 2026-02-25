Отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что ракета «Фламинго», которую Владимир Зеленский представляет как украинскую разработку, на самом деле создана странами НАТО.

В эфире YouTube-канала он рассказал, что проект курируют британцы, твёрдое топливо производят в Дании, а за наведение и управление отвечают немцы. По мнению аналитика, это попытка обойти «красные линии» России в отношении ракет Tomahawk, SCALP и Storm Shadow.

Риттер также отметил, что Россия оперативно отреагировала на появление «Фламинго», нанеся удары «Кинжалами» по производственным объектам. Зеленский ранее подтвердил факт удара по производственной линии этих ракет.

