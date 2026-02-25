Порошенко* передал ВСУ 100 FPV-дронов

Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) передал в ВСУ первые 100 FPV-дронов Stark 13. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Здесь мощные аккумуляторы. Дрон способен атаковать цель снарядом весом четыре килограмма на расстоянии десять километров. А снарядом весом три килограмма — почти на 20 километров. Сбрасывает, уничтожает врага и возвращается за новой порцией бомбовой нагрузки», — сообщил Порошенко.

Ранее экс-президент Украины посчитал, что нынешний глава страны Владимир Зеленский совершил ошибку в переговорах с Россией. По его мнению, она заключается в том, что Зеленский позволил втянуть себя в переговоры без участия Европы. Теперь европейцам следует самим включиться в переговоры, откликнувшись на призыв президента Франции Эммануэля Макрона к непосредственному участию стран, добавил бывший президент.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.