ВС России ударили по украинской газовой инфраструктуре

Российские дроны-камикадзе «Герань-2» нанесли удары по объектам газовой инфраструктуры на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

© Лента.ру

Уточняется, что Вооруженные силы (ВС) России атаковали цели в населенных пунктах Нежин и Носовка Черниговской области Украины.

В январе стало известно, что часть «Гераней-2», которые применяют для поражения украинских объектов, оснастили переносными зенитными ракетными комплексами «Верба» для борьбы с авиацией противника. Также аппарат получил камеру и модем для связи с оператором.

"Страна.ua": в Киеве произошел сильный взрыв

До этого портал Business Insider отмечал, что новый российский дрон-камикадзе, который на Украине отнесли к семейству аппаратов «Герань», получит увеличенную дальность за счет запуска с борта самолета.