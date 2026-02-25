Эйфелева башня засветилась цветами украинского флага в связи с годовщиной начала специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Об этом сообщает Le Figaro.

На кадрах с места событий видно, что архитектурная достопримечательность Парижа вечером 24 февраля была подсвечена желтым и синим цветами.

24 февраля в Службе внешней разведки РФ сообщили о планах Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие.

По информации российской разведки, Париж и Лондон понимают, что Киев не может одержать победу в конфликте с Москвой, поэтому хотят, чтобы у Украины появилось ядерное оружие. При этом, как сообщает СВР, Великобритания и Франция хотят реализовать это таким образом, чтобы появление ядерного вооружения стало якобы результатом разработок самих украинцев.

Информация разведчиков незамедлительно вызвала реакцию в Кремле. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, планы Лондона и Парижа передать ВСУ ядерное оружие «граничат с безумием».

Ранее Макрон допустил появление «тысяч французских солдат» на Украине.