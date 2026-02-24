В офисе Зеленского озвучили новый дедлайн для России по Донбассу

У России возник новый дедлайн по взятию под контроль всего Донбасса — ВС РФ планируют выйти на его административные границы до конца марта. Об этом в эфире канала «Ми-Украiна» заявил заместитель руководителя офиса президента (ОП) Украины Павел Палиса, отрывок интервью публикует агентство УНИАН в Telegram-канале.

Палиса утверждает, что Москва уже как минимум год ставит перед военными задачу освободить Донбасс. Кроме того, планируется создать условия для достижения оперативных результатов на запорожском направлении и сформировать буферные зоны в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях с дальнейшим продвижением.

«В случае возможного успеха до конца года противник попытается развить наступление для захвата или создания условий для захвата Запорожья, Херсона, Николаева и в дальнейшем Одессы», — предупредил замглавы офиса президента Владимира Зеленского.

В годовщину начала СВО президент Украины сделал ряд заявлений. В частности, Зеленский заявил, что пойдет на выборы лишь в случае продолжения конфликта, а также вновь отказался выводить Вооруженные силы республики (ВСУ) из Донбасса.