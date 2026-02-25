Силы ПВО за три часа сбили 60 украинских беспилотников над Россией

Средства ПВО за три часа уничтожили 60 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Чёрного моря.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, с 20:00 до 23:00 мск сбили 27 БПЛА над Крымом, 17 — над Белгородской областью, девять — над акваторией Чёрного моря, четыре — над Курской областью, а также три — над Брянской.

Ранее в Самарской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, при атаке дрона ВСУ в селе Марково Глушковского района Курской области погиб мужчина.