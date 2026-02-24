Украинские генералы желают завершить конфликт в связи с тем, что боевые потери ВСУ слишком высоки, предположил бывший глава правительства Британии Борис Джонсон. Об этом пишет РБК.

По данным портала, экс-премьер сделал ряд заявлений о ситуации на Украине в ходе выступления на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

«Украинские генералы, естественно, хотят завершить [противостояние] быстрее, потому что потери огромны», — заметил Джонсон.

Бывший глава правительства признал, что «не верит в переговоры» по украинскому урегулированию. Он добавил, что «все выглядит слишком отвлеченно и непонятно».

Напомним, что в 2024 - 2026 годах в СМИ неоднократно появлялись публикации о потерях украинской армии.

В частности, 6 августа 2025 года журналист Уоррен Торнтон сообщил, что в сражениях за интересы США и НАТО «погибли 1,8 млн украинских солдат».

Хакеры группировок Killnet, Palach Pro, User Sec, Beregini рассказали 20 августа, что ВСУ потеряли порядка 2 млн человек. В эту цифру были включены погибшие, раненые, пропавшие без вести солдаты, а также дезертиры.

20 февраля 2026 года первый замначальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что ВСУ в 2022-2026 годах потеряли 1,5 млн человек.