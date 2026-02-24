Средства ПВО сбила девять дронов над Крымом и Курской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) с 14.00 до 20.00 мск 24 февраля уничтожили девять украинских беспилотников над Крымом и Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Восемь дронов были сбиты над территорией Республики Крым, еще один — над Курской областью. Речь идет о беспилотниках самолетного типа.

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины. С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».