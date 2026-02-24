Запад хочет продолжать военный конфликт на Украине, поэтому в НАТО заговорили о возможной передаче ядерного оружия Украине. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщили, что Париж и Лондон активно работают над предоставлением Киеву ядерного оружия и средств его доставки. Рассматривается вариант, что это будет французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1. При этом "основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев".

"Сейчас Запад реально осознает, что никакого прогресса или каких-то перемог так называемых на линии боевого соприкосновения в ближайшей перспективе не планируется. И, исходя из соотношения сил и средств и той оперативно-тактической обстановки, которая складывается на линии боевого соприкосновения, Украина выиграть попросту не может. А Западу нужно всячески продолжать конфликт, эскалировать ситуацию и заниматься гибридной войной против Российской Федерации", - сказал он.

Марочко считает, что передачей Киеву ядерных технологий Запад сделает из Украины "террористическое государство, которое может использовать ядерное оружие".

Эксперт не исключил, что в случае получения ядерного оружия Киев попытается ударить вглубь территории РФ.