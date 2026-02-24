Украина не получит сейчас ядерное оружие, уверен политолог Константин Блохин. В разговоре с «Новости Mail» он отметил, что пока Киев лишь прощупывает почву.

По его мнению, Украина попробует протолкнуть эту идею на предстоящих переговорах, однако российская сторона не допустит, чтобы Киев получил ядерное оружие. Безъядерный статус страны он назвал одним из ключевых условий переговорного трека.

При этом шансы на заключение сделки по Украине в этом году он оценил как достаточно высокие. Среди причин, по которым Киев пойдет на сделку, он выделил сокращение помощи стран-союзников Украины. Вести войну на прежнем уровне страна уже не в силах, добавил Блохин.

Накануне Служба внешней разведки России сообщила, что Франция и Великобритания готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. Передачу ядерного оружия хотят замаскировать под самостоятельную разработку Киева.

Комментируя эти данные, в Кремле заявили, что Киев занимается глупостями с подачи Лондона и Парижа.