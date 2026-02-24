В зоне СВО погиб экс-полковник МВД Смирнов, убивший журналиста

Бывший заместитель начальника отдела по борьбе с коррупцией ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу полковник в отставке Михаил Смирнов, признавшийся в серии заказных убийств в Санкт-Петербурге, погиб в зоне проведения спецоперации.

По данным агентства «Фонтанка», это произошло около недели назад на границе Белгородской и Харьковской областей в результате атаки дрона-камикадзе. Смирнов ранее настоял на отправке на передовую в штурмовой отряд, чтобы делом искупить вину перед законом.

В своих последних интервью Смирнов подчеркивал, что готов «бить врага на войне безжалостно и без счета». При этом, вспоминая детали своей криминальной деятельности, бывший высокопоставленный сотрудник полиции признавался, что из нескольких совершенных им убийств он «искренне раскаивается» только в случае с расправой над журналистом Максимом Максимовым.

Арест Михаила Смирнова состоялся в мае 2024 года. Полковник сознался в подрыве машины на Турухтанных островах в 1998 году и убийстве своего агента, а также раскрыл обстоятельства исчезновения сотрудника Агентства журналистских расследований, пропавшего в 2004 году. Благодаря его показаниям останки журналиста удалось найти спустя два десятилетия.

В конце января 2026 года, после удовлетворения судом ходатайства военкомата, Смирнов был освобожден из-под стражи и направлен в зону боевых действий.