Артиллерия Британии спрятала украденного в Африке золотого барана

Британские военные отказываются возвращать уникальную золотую голову барана, захваченную королевской артиллерией в 1874 году у народа ашанти на территории современной Ганы, пишет Guardian.

Дипломат Ивор Агьеман-Дуа, представляющий интересы короля ашанти Отумфуо Осея Туту II, сообщил газете, что в свой следующий приезд в Англию обратится в секретариат Королевской артиллерии и добьется права посетить закрытое хранилище, где держат статуэтку.

Искусно отлитая из золота голова барана с закрученными рогами шириной около 19 см находится на хранении в полку в Ларкхилле (графство Уилтшир). Увидеть ее недавно пытался пишущий книгу об Африке журналист Барнаби Филлипс, но ему отказали со ссылкой на особый режим в полку и требования страховщиков.

«Иронично, что военный институт, владеющий военными трофеями, не может показать их из соображений безопасности», — отметил бывший репортер ВВС.

Золотая баранья голова — часть сокровищ, украденных британскими солдатами из королевского дворца в столице государства ашанти Кумаси. Разграбив богатства монарха, они взорвали дворец и сожгли город.

В 1896 году, когда ашанти восстановили дворец, британские военные снова его разграбили — чтобы «продемонстрировать мощь Англии».

Трофеи Англо-ашантийских войн рассеяны по частным и публичным коллекциям, включая Музей Виктории и Альберта и Британский музей, которые в 2024 году приняли историческое решение вернуть 32 предмета в Музей дворца Манхия в Гане на условиях долгосрочной аренды.