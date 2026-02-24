Герой России высказался о самом тяжелом на фронте

Потерю гражданского населения, особенно детей, назвал самым тяжелым обстоятельством на фронте сержант Иван Хрусталев, получивший звезду Героя России. В беседе с RT он заявил, что очень сложно пропускать через себя, когда военнослужащий только помогал человеку, а спустя пару часов уже находит его бездыханным после удара украинской армии.

«Я пару раз чуть с ума не сошел. Время лечит, конечно, но воспоминание остается, стоит перед глазами. И вот это самое тяжелое», — сказал боец, отметив при этом, что страха за собственную жизнь не испытывает.

Самой большой мотивацией он назвал детские письма. Хрусталев пояснил, что когда получает их, понимает, для чего там находится.

Ранее сообщалось, что российский боец с позывным Барс спас жизнь десяткам военнослужащих. За боевые заслуги он был награжден медалью.