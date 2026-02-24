Политолог Алексей Мартынов в разговоре с Рамблером прокомментировал планы Великобритании по размещению военного контингента на Украине.

Ранее власти Великобритании объявили о формировании штаба численностью 70 человек в рамках создания многонациональных сил для Украины. Соответствующее заявление опубликовано на сайте британского правительства. В нем также уточняется, что подготовка к развертыванию британских войск поддерживается финансированием в размере 200 миллионов фунтов (около 270 миллионов долларов) со стороны правительства страны.

Эксперт отметил, что отправка западных войск на Украину приведет к эскалации конфликта и может спровоцировать Россию на ответные действия.

Британцы упрямо отрабатывают сценарий эскалации военных действий. Вопреки здравому смыслу и совершенно иррационально они делают все для того, чтобы Британские острова ушли под воду. Соответствующий сценарий ядерной войны описан в материале ГлавПУРа [Главное политическое управление Советской армии и Военно-морского флота] от 1989 года. Британцы почему-то уверены, что с ним этого не произойдет, что кто-то будет сомневаться в исполнении ядерной доктрины РФ. Не будет. Отправка западных войск на Украину приведет к глобальному противостоянию. Москва не приемлет размещение западных военных на Украине, это исключено. Таким образом можно говорить о том, что, создавая новый штаб, Лондон самоубийственно играет с огнем. Алексей Мартынов Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ

Заявления Великобритании о возможной отправке войск на территорию Украины являются сумасшествием. Об этом в интервью телеканалу «Первый информационный» ранее заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.