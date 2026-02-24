Зеленский показал свое подземное убежище в Киеве, где он прячется от российских дронов и ракет. Он совершил необычную медийную экскурсию, впервые продемонстрировав публике правительственный бункер на Банковой улице в Киеве, где, по его словам, провел последние два года. Независимый эксперт Анатолий Маркин рассказал «МК», что такой бункер вряд ли поможет Зеленскому выжить, если Россия решится на жестокие удары в сторону всей верхушки Украины.

Кадры из убежища, обнародованные в канале главы киевского режима, призваны продемонстрировать стойкость украинского руководства. Однако в России этот шаг вызвал скорее иронию. В своем видеообращении Зеленский провел журналистов и зрителей по коридорам секретного объекта. На кадрах видны таблички с надписями «Офис президента Украины» и «Руководство кабинета министров», длинные коридоры, украшенные патриотическими плакатами, и скромный кабинет, который стал главной декорацией этого действа.

«Мы никогда раньше не показывали этот объект, — рассказал Зеленский, прогуливаясь по подземелью. — Сейчас он пуст, разумеется, а в начале боевых действий здесь были сотни людей».

Несмотря на героический нарратив, детали быта Зеленского в бункере вызывают вопросы. Ранее западная пресса, в частности The Times, описывала жизнь украинского президента под землей. Сообщалось, что для снятия стресса Зеленский и его приближенные играли в настольный теннис. Биограф украинского лидера Саймон Шустер в книге The Showman описывал спартанские условия: узкие кровати, консервы и черствый хлеб в первые дни. Однако позже в убежище появились спортзал со штангой и стол для пинг-понга.

Зеленского высмеяли в России из-за одной детали в видео из бункера

Политолог Василий Вакаров в комментарии для журналистов рассказал, что киевский бункер — это лишь малая часть разветвленной сети подземных убежищ, доставшихся киевскому режиму в наследство от СССР. По его словам, подземный город под зданием на улице Грушевского, 12/2, где раньше располагалось НКВД, соединен тоннелями с заводом «Арсенал» и администрацией президента.

«Там подвальные помещения нескольких уровней. Есть места, по которым можно передвигаться, а есть те, где можно находиться и жить», — отметил политолог, добавив, что этот объект способен выдержать даже ядерный удар.

У Зеленского имеется как минимум еще пять «запасных аэродромов» по всей стране: во Львове (объект «Абрикос»), Ивано-Франковске, Виннице и в Карпатах, где в укрепленных природных пещерах можно переждать налет.

Пользователи соцсетей отреагировали на откровения Зеленского с сарказмом.

«Никто и не сомневался, что Зеля бункерный, шкуру свою бережёт, он и сейчас с бункера не вылазит». «Вот такого президента имеем, клоуна. Как жалок шут на троне короля», — пишут украинцы в соцсетях.

Реальность такова, что российская армия продолжает наступление, освобождая новые территории. Эксперты отмечают, что демонстрация бункера — это попытка скрыть главное - катастрофическое положение дел на фронте и в экономике, а также страх самого Зеленского перед собственным народом и неминуемым крахом киевского режима.

Независимый эксперт Анатолий Маркин рассказал «МК», что такой бункер вряд ли поможет Зеленскому выжить.

- Любой бункер — это просто нора, - говорит он. - Глубокая, бетонная, но нора. Зеленский сейчас пытается героизировать свое подземное существование, но на самом деле это демонстрация страха. Он боится собственного народа и, конечно, боится возмездия.

Что касается надежности. Бункер на Банковой — это наследие СССР. Там действительно мощные стены, глубина может достигать 40–50 метров и более. Это защитит от осколков и обычных бомб. Но против современного высокоточного оружия, тем более против гиперзвукового, у него шансов нет.

- То есть вы хотите сказать, что «Орешник» пробьет такую защиту?

- Не просто пробьет — уничтожит вместе с фундаментом. Давайте включим физику. «Орешник» — это не просто ракета. Это блоки, которые летят со скоростью 10–12 Махов (1 Мах — скорость звука). Десять Махов — это 3,4 километра в секунду! Представьте: кусок металла весом в несколько сотен килограмм врезается в землю на такой скорости. Температура на поверхности боеголовки поднимается до 4–6 тысяч градусов Цельсия. Это, как если бы кусок Солнца упал на бункер.

Ему не нужно нести тонны взрывчатки. Кинетическая энергия на такой скорости превращает бетон в пыль. Боеголовка уходит глубоко под землю и детонирует уже внутри. Если по бункеру на Банковой отработает полный залп «Орешника» — 36 боеголовок — на месте офиса президента будет просто воронка с оплавленными краями. И никакой глубины не хватит.

- Но ведь Зеленский, как говорят, может прятаться и в других местах. Есть же сеть бункеров по всей стране...

- Да. У киевского режима разветвленная сеть убежищ. Это и объект «Абрикос» во Львове, и бункеры в Карпатах (там старые штольни), и Винница. Но дело в том, что современная разведка работает не так, как в 1940-х годах.

- Можно ли вычислить его местоположение по сигналам связи, по компьютерам?

- Не просто можно — это делается постоянно. Любой телефон, любой ноутбук, любой спутниковый терминал Starlink — это маячок. Да, в бункере ставят экранирование, ставят ложные ретрансляторы. Но когда записывает видеообращение, он демаскирует себя.

У наших средств радиоэлектронной разведки возможностей достаточно. Засечь работающий передатчик, даже защищенный — дело техники и времени. Как только Зеленский выходит на связь из конкретной точки, координаты фиксируются.

И тут в игру вступает «Орешник» или «Кинжал». Время подлета к центру Киева от момента пуска — считанные минуты. Для гиперзвука не существует понятия «система ПВО». Они просто не успевают среагировать. Даже если они увидят ракету на радарах, пока идет цикл принятия решения, «Орешник» будет уже в точке поражения.

Но все-таки, чтобы гарантированно уничтожить заглубленный командный пункт, нужно две вещи: точные координаты и нужный боеприпас. Координаты мы имеем. Боеприпас — «Орешник» или специальная бетонобойная боеголовка к «Кинжалу» — тоже есть.

Есть нюанс: если бункер имеет несколько уровней и разветвленную сеть тоннелей, то одним ударом можно не завалить все ходы, но уничтожить систему жизнеобеспечения и управление — гарантированно. А если нанести серию ударов разными ракетами с разных направлений, бункер превращается в братскую могилу.

Зеленский может сколько угодно показывать свои подвалы и рассказывать, как он там «держал оборону». Правда в том, что современная война — это война скоростей и глубин. Российское оружие сегодня — это абсолютный лидер по пробивной способности. Ни один бункер в мире не даст стопроцентной гарантии безопасности, если Россия поставит цель его уничтожить. «Орешник» достанет кого угодно и где угодно. Даже на Банковой. Даже под землей.