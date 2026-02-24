Названа схема передачи Киеву ядерного оружия

Возможная передача Киеву ядерного оружия Британией и Францией, о которой во вторник, 24 февраля, предупредила Служба внешней разведки (СВР) России, станет вопиющим нарушением международного права, котороое будет учитываться при подготовке к переговорам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Военный эксперт, заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с «МК» рассказал об ужасающих последствиях для всей Европы и Ближнего Востока необдуманного шага Франции и Великобритании и назвал меры, которые будет предпринимать Россия.

Во вторник, 24 февраля, СВР России заявила о том, что Британия и Франция активно работают над предоставлением Киеву ядерного оружия и средств его доставки. При этом они хотят замаскировать передачу оружия под якобы собственную разработку Украины.

По данным нашей секретной службы, речь идет о о скрытой передаче Киеву европейских комплектующих, оборудования и технологий. В качестве рабочей схемы отрабатывается передача французской малогабаритной боевой части TN75 от баллистической ракеты подлодок М51.1. При этом Германия, якобы, отказалась участвовать в авантюре с предоставлением Украине ядерного оружия.

Россия доведет до США ядерные планы Европы по Украине

Ряде экспертов считает, что носителем боезаряда могут стать украинские ракеты «Фламинго», которые уже долетали до Удмуртии.

«Это сигнал по «Фламинго» - любой запуск этой британской ракеты нами будет восприниматься как ядерная угроза, и тогда все, совсем другие протоколы заработают», - отмечают некоторые аналитики.

По словам военного эксперта Владимира Попова, передача ядерного оружия Украине — это угроза не только России, но и всей Европе, а также Ближнему Востоку.

- Чтобы предотвратить или хотя бы на время приостановить действия со стороны Британии и Франции по передаче Киеву ядерного оружия и средств его доставки, нам необходимо оповестить всех, - говорит он. - МИД должен официально передать эту информацию в ООН. Потому что эти действия со стороны Франции и Британии не соответствует договорным обязательствам между ядерными державами. Есть договорённость о нераспространении ядерного оружия и технологических, технических и радиационных продуктов, которые могли бы оказаться в чьих-то руки для осуществления этой программы. Давно было решено, что «клуб ядерщиков» - государств с ядерным оружием - расширять не надо.

- Чем опасно расширение этого «клуба»?

- Дело в том, что не все страны мира способны создать условия для хранения и обеспечить безопасности этих снарядов, в первую очередь от террористических организаций. Важно не то, что государство получит это оружия, а то, сможет ли она сделать так, чтобы оружие не попало в руки террористов. Важно не допустить бесконтрольного расползания боеприпасов даже малой мощности. Что уж говорить об аналоге головной части ракет подводного базирования атомных подводных лодок, которые, судя по заявлению СВР, собираются передать Киеву? Это довольно большая мощность. Применение даже одного ядерного боеприпаса развяжет ядерную войну. Потому что мы в таком случае имеем право ответить и не просто силами и средствами обычного вооружения, а именно аналогичным образом. Будет ответно-встречный ядерный удар.

Думаю, сейчас наша разведка будет очень внимательно следить за всеми действиями этих государств.

- По какой схеме Британия и Франция могу передать Украине ядерное оружие?

- Напрямую передавать, конечно, не будут. Постараются это сделать через какие-то третьи страны, чтобы скрыть хвосты. Потому что скорее всего Британия и Франция предлагают Киеву технологические разработки, которые потом Украина доработает сама.

У Украины могут быть свои «ядерные» технологии, поскольку у нее есть свои атомные электростанции, которые получают полупродукт для ядерных боеприпасов - оружейный плутоний, например, или оружейный уран. Поскольку уже прошла информация о том, что они пытаются это сделать, значит, рано или поздно они это сделают. Поэтому надо об этом очень жёстко ставить вопрос. По всем каналам надо доводить до руководствах стран, не важно маленьких или больших эту информацию и открыто говорить, что пытаются сделать Франция и Британия. В случае, если это произойдет, эскалация боевых действий возрастёт в разы и безопасность государств, по крайней мере европейской части, будет под серьезной угрозой. Сдерживание ядерного напора, похоже, находится на волоске.

- Кто может пострадать в первую очередь?

- Все государства на континенте Евразии будут так или иначе подвергнуты последствиям ядерного удара. От Португалии до Финляндии. Это очень опасный, дестабилизирующий мировую обстановку шаг. Прецедент.

- Как нам реагировать на запуски вражеских «Фламинго», которые могут быть носителем ядерного боезаряда?

- Надо понимать, что опасен не столько взрыв, сколько заражение местности. Не дай Бог, если это случится, придется вести дезактивацию, дегазацию, очистку, всё собирать, утилизировать. Это крайне тяжёлый процесс.

Нам сейчас, не дожидаясь, нужно усиливать систему ПВО, наверное, какие-то комплексы снимать с Дальнего Востока, Сибири. Потому нет гарантии, что она уже сейчас не полетит с этим грязным зарядом боевым. Нужно готовить укрытия — укреплять подвалы или строить специальные здания. Их нужно было строить еще в начале СВО, чтобы люди могли пережить удар. Это критические события, к которым мы должны быть готовы. Это уже прямая агрессия против нас, не просто заявления с трибун или угрозы, а конкретные действия нашего противника. Не ждать же, пока нас накроют.

- А нанести превентивный удар по заводам производства этих «Фламинго» мы можем?

- Можно. Но дело в том, что эти заводы разбросаны по всей стране. Любой авиаремонтный завод или завод, который производит системы ПВО, для этого годится. Скорее всего, противник распределяет производство, потому что в одной точке собирать всё нецелесообразно. Эта ракета сделана на базе наших ракет «Рейс», «Стриж» и вместе с тем очень похоже на британскую крытую ракету. Это симбиоз. И, конечно, собирать их очень удобно на отдельных предприятиях.

При этом комплектующие разбросаны по всей стране: где-то топливные насосы делают, где-то трубопроводы, навигационную часть, крылья и стабилизатор, обтекатель и двигатели. Уверен, что есть минимум три-четыре завода или цеха, где осуществляется конечная сборка продукции. Надо их искать. Возможно, это место хорошо замаскировано. Украинцы производственные базы секретят очень сильно. Кроме того, наверняка есть подземные сооружения в Карпатах или в Закарпатье, есть катакомбы в той же Одесской области.