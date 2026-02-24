СМИ: Нью-Дели рассматривает закупку 40 истребителей Су-57

Нью-Дели рассматривает закупку 40 российских истребителей пятого поколения Су-57, а в министерстве обороны Индии в настоящее время активно изучается данный вопрос. Об этом сегодня сообщает индийский телеканал NDTV со ссылкой на собственные источники в военно-воздушных силах южноазиатской республики.

© Российская Газета

По данным СМИ, одним из основных факторов в пользу принятия решения о закупке Индией российских боевых самолетов является проведенный анализ воздушных боев в ходе прошлогодней антитеррористической операции "Синдур". В ходе нее, напомним, Индия нанесла удары различными системами вооружений, в том числе и воздушного базирования, по территории Пакистана. Как сообщается, в Нью-Дели исходят из необходимости лучше подготовится к будущему противостоянию и модернизировать собственные ВВС с учетом того, что Китай может передать Исламабаду истребители пятого поколения J-20.

В то же время разработка национального индийского истребителя пятого поколения AMCA сталкивается с трудностями и серьезно задерживается. Первые полеты этого самолета ожидаются только в 2028 или 2029 году, а постановка на вооружение произойдет не раньше 2035 года. Видимо, пополнение индийских ВВС и ВМС закупленными по контрактам в 2016 и в 2025 годах 62-мя французскими истребителями Rafale поколения 4+, а также достигнутая в этом месяце договоренность с Парижем о покупке еще 114 таких боевых машин признаны в Дели недостаточными для гарантированного завоевания превосходства в воздухе в возможных новых конфликтах с соседями.

Россия же готова предложить Индии беспрецедентные условия сотрудничества по программе совместного производства экспортного варианта Су-57 на территории южноазиатской республики с передачей части чувствительных технологий. Такой подход полностью укладывается в рамки реализуемой индийским премьер-министром Нарендрой Моди программы "Делай в Индии". По данным информационного агентства ANI ("Asian News International"), компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL), которая на протяжении последних лет производит по лицензии российские истребители Су-30МКИ, рассматривается в качестве возможного производителя Су-57 в Индии.

Напомним, в минувшем феврале российский истребитель Су-57Э, за штурвалом которого находился летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан, впервые прибыл в Индию и стал "гвоздем" прошедшей неподалеку от города Бангалор авиационной выставки Aero India 2025.